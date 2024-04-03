В Кремле высказались о возможности поездки Путина в Бразилию на саммит G20

В Кремле пока не рассматривали вопрос о визите президента Владимира Путина в Бразилию для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщил журналистам в среду, 3 апреля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в Москве будут внимательно следить за решениями страны – хозяйки встречи.