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3 апреля, 09:19

В Кремле высказались о возможности поездки Путина в Бразилию на саммит G20

Песков: Вопрос о поездке Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался

В Кремле пока не рассматривали вопрос о визите президента Владимира Путина в Бразилию для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщил журналистам в среду, 3 апреля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в Москве будут внимательно следить за решениями страны – хозяйки встречи.

"Будем и дальше наблюдать за тем, какие решения примет бразильская сторона как организатор мероприятия", — отметил Песков.

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Life.ru уже писал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности лично пригласить на саммит G20 в 2024 году российского коллегу Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Власти южноамериканской страны считают, что без участия президента России встреча "Двадцатки" будет неполноценной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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