Путин опроверг наличие у России имперских амбиций

У России нет имперских амбиций, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.

"Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет. Их нет, потому что мир меняется быстро", — пояснил Путин.

Внимание представителей СМИ привлекли флаги России, Советского союза и Российской империи в "Лахта-центре", повесить их предложил председатель "Газпрома" Алексей Миллер, уточнил российский лидер. Он также попросил ничего не придумывать на основе увиденного и уж тем более не формировать образ страны на основе этих придумок.