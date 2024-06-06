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6 июня, 00:37

Путин опроверг наличие у России имперских амбиций

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

У России нет имперских амбиций, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.

"Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет. Их нет, потому что мир меняется быстро", — пояснил Путин.

Внимание представителей СМИ привлекли флаги России, Советского союза и Российской империи в "Лахта-центре", повесить их предложил председатель "Газпрома" Алексей Миллер, уточнил российский лидер. Он также попросил ничего не придумывать на основе увиденного и уж тем более не формировать образ страны на основе этих придумок.

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Ранее Владимир Путин высказался о США, которые как раз ведут себя по-имперски, запугивая другие государства. Российский лидер отметил, что даже внутри Америки такое нравится "далеко не всем".

Анатолий Симоненко
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