Путин заявил, что имперские устремления США не нравятся даже самим американцам

США в мире ведут себя по-имперски, запугивая другие государства. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 мая.

Российский лидер отметил, что даже внутри Америки такое нравится "далеко не всем".

"То, что их вояжеры по всему миру летают — то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток — и всех запугивают. Это же элементы имперского поведения", — обратил внимание президент.

Такие имперские проявления со стороны Штатов Путин связывает с внутриполитической ситуацией, которая обострилась в Америке в преддверии выборов.