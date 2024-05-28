Путин заявил, что имперские устремления США не нравятся даже самим американцам
США в мире ведут себя по-имперски, запугивая другие государства. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 мая.
Российский лидер отметил, что даже внутри Америки такое нравится "далеко не всем".
"То, что их вояжеры по всему миру летают — то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток — и всех запугивают. Это же элементы имперского поведения", — обратил внимание президент.
Такие имперские проявления со стороны Штатов Путин связывает с внутриполитической ситуацией, которая обострилась в Америке в преддверии выборов.
"Многим в Соединённых Штатах это не нравится, многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз", — указал российский лидер.
Ранее Владимир Путин назвал лицемерием попытки США нанести России поражение, предлагая диалог. Западным странам, по мнению президента, вместо настоящей России нужно угасающее, вымирающее пространство. Однако население нашей страны доказало, что единство — всепобеждающая сила.