Россиян призвали забыть о доступной ипотеке, но временно
Аналитик Репченко: Доступная ипотека может вернуться через полтора года
Обновлённые прогнозы Центробанка по динамике ключевой ставки свидетельствуют об отсрочке возвращения доступной ипотеки минимум на полтора года. Об этом в беседе с Kp.ru заявил эксперт по недвижимости Олег Репченко.
Собеседник издания напомнил, что в феврале этого года ЦБ РФ рассчитывал на среднюю ключевую ставку по итогам 2024-го в диапазоне 13,5–15,5%, тогда как в 2025-м ожидалось падение показателя до уровня 8–10%. Однако апрельские прогнозы оказались не такими радужными. В первом случае "ключ" поднялся до 15–16%, а во втором — до 10–12%.
"А это значит, что о доступной ипотеке придётся забыть ещё по крайней мере на полтора года", — констатировал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости".
Ранее Life.ru сообщал, что 1 июля заканчивается срок действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под 8% годовых. Семейная ипотека тоже истекает, но эту программу продлили до 2030 года. Впрочем, её условия могут измениться. Ещё россиянам останется доступна IТ-ипотека под 5% годовых и сельская ипотека под 3% годовых.