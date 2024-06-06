Россиян призвали забыть о доступной ипотеке, но временно

Обновлённые прогнозы Центробанка по динамике ключевой ставки свидетельствуют об отсрочке возвращения доступной ипотеки минимум на полтора года. Об этом в беседе с Kp.ru заявил эксперт по недвижимости Олег Репченко.

Собеседник издания напомнил, что в феврале этого года ЦБ РФ рассчитывал на среднюю ключевую ставку по итогам 2024-го в диапазоне 13,5–15,5%, тогда как в 2025-м ожидалось падение показателя до уровня 8–10%. Однако апрельские прогнозы оказались не такими радужными. В первом случае "ключ" поднялся до 15–16%, а во втором — до 10–12%.

"А это значит, что о доступной ипотеке придётся забыть ещё по крайней мере на полтора года", — констатировал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости".