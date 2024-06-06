ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 01:11

Россиян призвали забыть о доступной ипотеке, но временно

Аналитик Репченко: Доступная ипотека может вернуться через полтора года

Обновлённые прогнозы Центробанка по динамике ключевой ставки свидетельствуют об отсрочке возвращения доступной ипотеки минимум на полтора года. Об этом в беседе с Kp.ru заявил эксперт по недвижимости Олег Репченко.

Собеседник издания напомнил, что в феврале этого года ЦБ РФ рассчитывал на среднюю ключевую ставку по итогам 2024-го в диапазоне 13,5–15,5%, тогда как в 2025-м ожидалось падение показателя до уровня 8–10%. Однако апрельские прогнозы оказались не такими радужными. В первом случае "ключ" поднялся до 15–16%, а во втором — до 10–12%.

"А это значит, что о доступной ипотеке придётся забыть ещё по крайней мере на полтора года", — констатировал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости".

С 1 июня купить квартиру на вторичном рынке станет проще: Чем уникален этот месяц
С 1 июня купить квартиру на вторичном рынке станет проще: Чем уникален этот месяц

Ранее Life.ru сообщал, что 1 июля заканчивается срок действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под 8% годовых. Семейная ипотека тоже истекает, но эту программу продлили до 2030 года. Впрочем, её условия могут измениться. Ещё россиянам останется доступна IТ-ипотека под 5% годовых и сельская ипотека под 3% годовых.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров