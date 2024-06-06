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6 июня, 02:47

Для учеников музыкальных школ учредят специальную премию от Аиды Гарифуллиной

Оперная певица Аида Гарифуллина. Обложка © Wikipedia / Gil Zetbase

Оперная певица Аида Гарифуллина. Обложка © Wikipedia / Gil Zetbase

Звезда мировой оперы Аида Гарифуллина учредит специальную премию для талантливых учеников музыкальных школ в России. Об этом сообщила директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. Откроет череду фестивалей для музыкантов концерт "Юные виртуозы Казани – 2024".

"Фестивали, подобные казанскому, могут проводиться в Москве. Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними", — поделилась Гарифуллина с URA.ru

По её словам, талантливым детям из музыкальных школ в последние десятилетия уделяют меньше внимания и их нужно поддерживать.

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