Для учеников музыкальных школ учредят специальную премию от Аиды Гарифуллиной
Оперная певица Аида Гарифуллина. Обложка © Wikipedia / Gil Zetbase
Звезда мировой оперы Аида Гарифуллина учредит специальную премию для талантливых учеников музыкальных школ в России. Об этом сообщила директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. Откроет череду фестивалей для музыкантов концерт "Юные виртуозы Казани – 2024".
"Фестивали, подобные казанскому, могут проводиться в Москве. Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними", — поделилась Гарифуллина с URA.ru
По её словам, талантливым детям из музыкальных школ в последние десятилетия уделяют меньше внимания и их нужно поддерживать.
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