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6 июня, 03:58

Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта с военным грузом

Во Франции задержали уроженца Донбасса по подозрению в подрыве взрывчатки в номере отеля к северу от Парижа. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Во время обыска правоохранители обнаружили в номере отеля в гостиничной зоне столичного аэропорта имени Шарля де Голля предназначенные для изготовления взрывчатых веществ материалы, а также несколько паспортов. Сам 26-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

По данным источников, задержанный планировал атаковать французское военное снаряжение, предназначенное для отправки на Украину. Подозреваемого допросили. Мужчина отрицает обвинения и уверяет, что случившееся — несчастный случай.

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А ранее во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады. Молодой человек якобы готовил нападение на стадион "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене.

Обложка ©

police-nationale.interieur.gouv.fr

Артур Лапсаков
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