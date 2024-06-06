Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта с военным грузом

Во Франции задержали уроженца Донбасса по подозрению в подрыве взрывчатки в номере отеля к северу от Парижа. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Во время обыска правоохранители обнаружили в номере отеля в гостиничной зоне столичного аэропорта имени Шарля де Голля предназначенные для изготовления взрывчатых веществ материалы, а также несколько паспортов. Сам 26-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

По данным источников, задержанный планировал атаковать французское военное снаряжение, предназначенное для отправки на Украину. Подозреваемого допросили. Мужчина отрицает обвинения и уверяет, что случившееся — несчастный случай.