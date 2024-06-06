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6 июня, 05:53

Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в Белгородской области

Гладков: В Белгородской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aappp

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aappp

Два дрона ВСУ атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района. С беспилотников были сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки серьёзно повреждены два грузовых автомобиля, один из которых загорелся. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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Ранее Life.ru сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров, а в пункте охраны взрывной волной выбило окна.

Николай Рюмин
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