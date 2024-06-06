Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aappp
Два дрона ВСУ атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района. С беспилотников были сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атаки серьёзно повреждены два грузовых автомобиля, один из которых загорелся. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров, а в пункте охраны взрывной волной выбило окна.