Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в Белгородской области

Два дрона ВСУ атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района. С беспилотников были сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки серьёзно повреждены два грузовых автомобиля, один из которых загорелся. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.