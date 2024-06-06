Кабмин Японии счёл неприемлемыми слова Путина об условиях диалога Москвы и Токио
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Слова президента России Владимира Путина о причинах приостановки и условиях возобновления диалога Москвы и Токио по вопросу мирного договора "несправедливы и неприемлемы". Об этом заявил генеральный секретарь Правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой", — сказал он.
Чиновник отметил, что позиция Японии по вопросу Курильских островов и заключению мирного договора с Россией "остаётся неизменной".
Напомним, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Владимир Путин заявил, что на данный момент нет условий для заключения мирного договора между Россией и Японией. По его словам, диалог между нашими странами подвержен влиянию ангажированной позиции Токио во вопросу Украины. Президент РФ также подчеркнул, что Москва не отказывалась от процесса.