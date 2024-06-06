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Регион
6 июня, 05:32
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Кабмин Японии счёл неприемлемыми слова Путина об условиях диалога Москвы и Токио

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Слова президента России Владимира Путина о причинах приостановки и условиях возобновления диалога Москвы и Токио по вопросу мирного договора "несправедливы и неприемлемы". Об этом заявил генеральный секретарь Правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой", — сказал он.

Чиновник отметил, что позиция Японии по вопросу Курильских островов и заключению мирного договора с Россией "остаётся неизменной".

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Напомним, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Владимир Путин заявил, что на данный момент нет условий для заключения мирного договора между Россией и Японией. По его словам, диалог между нашими странами подвержен влиянию ангажированной позиции Токио во вопросу Украины. Президент РФ также подчеркнул, что Москва не отказывалась от процесса.

Матвей Константинов
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