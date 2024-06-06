Кабмин Японии счёл неприемлемыми слова Путина об условиях диалога Москвы и Токио

Слова президента России Владимира Путина о причинах приостановки и условиях возобновления диалога Москвы и Токио по вопросу мирного договора "несправедливы и неприемлемы". Об этом заявил генеральный секретарь Правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой", — сказал он.

Чиновник отметил, что позиция Японии по вопросу Курильских островов и заключению мирного договора с Россией "остаётся неизменной".