Под Новгородом матроса зарезали в баре после отказа дать прикурить
В Новгородской области матроса жестоко убили в баре из-за отказа дать прикурить
В Сольцах Новгородской области молодого матроса Балтийского флота жестоко убили из-за отказа дать прикурить. 35-летний Али У. заколол его ножом в сердце, сообщает SHOT.
35-летний Али и погибший 21-летний Илья. Фото © Telegram / SHOT
Конфликт между мужчинами произошёл в баре "Виват" в прошлые выходные. 21-летний матрос Илья отдыхал там с друзьями. В какой-то момент к нему подошёл 35-летний Али и попросил сигаретку и огоньку. Молодой человек отказал и началась перепалка. В итоге конфликт перерос в драку, в ходе которой Али достал нож и несколько раз ударил Илью в сердце. Сразу после этого он попытался спрятать оружие и скрыться, однако охрана это заметила и задержала злоумышленника. Сотрудники бара вызвали полицию и медиков, но пострадавший скончался до их приезда. На данный момент заведено уголовное дело, и убийце грозит до 15 лет тюрьмы.
Погибший Илья служил в Балтийском флоте, а командование характеризовало его как честного и порядочного человека, которого уважали в коллективе.
Ранее Life.ru. рассказывал, что в Москве убили мужчину на глазах у его внучек ударом ножа в сердце. Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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