Под Новгородом матроса зарезали в баре после отказа дать прикурить

Конфликт между мужчинами произошёл в баре "Виват" в прошлые выходные. 21-летний матрос Илья отдыхал там с друзьями. В какой-то момент к нему подошёл 35-летний Али и попросил сигаретку и огоньку. Молодой человек отказал и началась перепалка. В итоге конфликт перерос в драку, в ходе которой Али достал нож и несколько раз ударил Илью в сердце. Сразу после этого он попытался спрятать оружие и скрыться, однако охрана это заметила и задержала злоумышленника. Сотрудники бара вызвали полицию и медиков, но пострадавший скончался до их приезда. На данный момент заведено уголовное дело, и убийце грозит до 15 лет тюрьмы.