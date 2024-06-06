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6 июня, 06:34

Под Новгородом матроса зарезали в баре после отказа дать прикурить

В Новгородской области матроса жестоко убили в баре из-за отказа дать прикурить

В Сольцах Новгородской области молодого матроса Балтийского флота жестоко убили из-за отказа дать прикурить. 35-летний Али У. заколол его ножом в сердце, сообщает SHOT.

35-летний Али и погибший 21-летний Илья. Фото © Telegram / SHOT

35-летний Али и погибший 21-летний Илья. Фото © Telegram / SHOT

Конфликт между мужчинами произошёл в баре "Виват" в прошлые выходные. 21-летний матрос Илья отдыхал там с друзьями. В какой-то момент к нему подошёл 35-летний Али и попросил сигаретку и огоньку. Молодой человек отказал и началась перепалка. В итоге конфликт перерос в драку, в ходе которой Али достал нож и несколько раз ударил Илью в сердце. Сразу после этого он попытался спрятать оружие и скрыться, однако охрана это заметила и задержала злоумышленника. Сотрудники бара вызвали полицию и медиков, но пострадавший скончался до их приезда. На данный момент заведено уголовное дело, и убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Погибший Илья служил в Балтийском флоте, а командование характеризовало его как честного и порядочного человека, которого уважали в коллективе.

Пенсионерку убило током в подъезде на востоке Москвы
Пенсионерку убило током в подъезде на востоке Москвы

Ранее Life.ru. рассказывал, что в Москве убили мужчину на глазах у его внучек ударом ножа в сердце. Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibirskaya_pelmeshka

Николай Рюмин
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