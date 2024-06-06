"Мирный саммит" по Украине угрожает жизни десятков детёнышей косули, пишут СМИ

В швейцарском Бюргенштоке, недалеко от города Люцерна, пройдёт "мирный саммит" по Украине. Однако это может угрожать жизни десятков детёнышей косули в окрестностях, пишет газета Blick.

Местное охотхозяйство наблюдало с помощью дронов за косулями, которые прятались в фермерских полях, и эвакуировало их, чтобы животные не гибли от комбайнов и прочей сельхозтехники, а после уборки урожая возвращало обратно. На время саммита округ объявили бесполётной зоной, и теперь там нельзя поднимать беспилотник.

"Таким образом, в нашем регионе нам за год удаётся спасти от 80 до 90 детёнышей косули", — рассказал руководитель Охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн.

На данный момент депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер планирует подать запрос правительству о разрешении полётов охотничьих дронов даже во время конференции. На данный момент борцам за жизнь косуль удалось сократить бесполётную зону с 46 до 27 километров.