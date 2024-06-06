Шойгу обсудил Концепцию Союзного государства с секретарём Совбеза Белоруссии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем в Казахстане. Стороны обсудили ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

"В Алма-Ате секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с государственным секретарём Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем", — указано в сообщении.

Также Шойгу и Вольфович обсудили ход подготовки проекта договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском. В пресс-службе аппарата Совбеза дополнили, что стороны обсудили международную повестку и обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.