ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 07:30

Шойгу обсудил Концепцию Союзного государства с секретарём Совбеза Белоруссии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем в Казахстане. Стороны обсудили ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

"В Алма-Ате секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с государственным секретарём Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем", — указано в сообщении.

Также Шойгу и Вольфович обсудили ход подготовки проекта договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском. В пресс-службе аппарата Совбеза дополнили, что стороны обсудили международную повестку и обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Путин: В основе отношений Москвы и Минска лежат интересы двух народов
Путин: В основе отношений Москвы и Минска лежат интересы двух народов

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не пропустят внешний удар, как это случилось в середине ХХ века. Лидер республики на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что стороны надёжно защитили западные границы Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Белоруссия
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров