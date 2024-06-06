В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена инфраструктура. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры. С таким заявлением выступил глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
По его сообщениям, пострадавший объект находится в населённом пункте в подконтрольной Киеву части региона. Однако дополнительная информация не приводится.
Ранее Life.ru рассказывал о повреждениях промышленного объекта в Днепропетровской области. Пострадало предприятие и линии электропередачи.