В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры. С таким заявлением выступил глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

По его сообщениям, пострадавший объект находится в населённом пункте в подконтрольной Киеву части региона. Однако дополнительная информация не приводится.