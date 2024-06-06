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Регион
6 июня, 07:48

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена инфраструктура. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена инфраструктура. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры. С таким заявлением выступил глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

По его сообщениям, пострадавший объект находится в населённом пункте в подконтрольной Киеву части региона. Однако дополнительная информация не приводится.

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Ранее Life.ru рассказывал о повреждениях промышленного объекта в Днепропетровской области. Пострадало предприятие и линии электропередачи.

Николай Рюмин
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