Украина лишилась половины энергетических мощностей
FT: Украинская энергетика потеряла более половины мощностей
Украина, которая ранее была одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, потеряла уже половину своих электростанций. Об этом сообщили источники Financial Times. Они либо выведены из строя, либо находятся на территории, уже подконтрольной России.
"Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже двадцати гигаватт", — сказано в материале.
По данным экспертов издания, до начала спецоперации Киев располагал мощностями генерации в 55 гигаватт, но они снижаются каждый день. Лишь за одни сутки — 1 июня — страна потеряла 1,2 гигаватта выработки электроэнергии в результате обстрелов.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления зимы попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. Сейчас на территории всей страны действуют вечерние лимиты потребления электричества.
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