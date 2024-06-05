Украина лишилась половины энергетических мощностей

Украина, которая ранее была одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, потеряла уже половину своих электростанций. Об этом сообщили источники Financial Times. Они либо выведены из строя, либо находятся на территории, уже подконтрольной России.

"Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже двадцати гигаватт", — сказано в материале.