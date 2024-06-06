Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у рубежей стран ОДКБ

НАТО наращивает военное присутствие на северных и западных рубежах государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проводит учения по отработке вторжения на их территорию. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Непосредственной угрозой для государств – членов ОДКБ является продолжающаяся экспансия НАТО. На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений", — указал Шойгу.

По его словам, растёт число провокаций в воздушном пространстве, проводятся регулярные военные учения альянса, на которых отрабатывается также вторжение на территорию стран-участниц ОДКБ. Шойгу дополнил, что попытка Запада накачать Украину деньгами и оружием для нанесения поражения России провалилась.

Секретарь Совбеза отметил, что военные инструкторы продолжают обучать украинских бойцов, а Запад посылает всё больше наёмников и боевиков международных террористических организаций. По словам Шойгу, обстрелы мирных граждан и объектов инфраструктуры в РФ происходят с их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии.

Вместе с тем Шойгу дополнил, что "мирный саммит" по Украине в Швейцарии проводится для придания видимости легитимности Владимира Зеленского. По его словам, разрушительный характер политики западных стран наиболее ярко проявился на Украине, где НАТО во главе с Соединёнными Штатами любыми средствами поддерживает террористический режим Зеленского. Североатлантический альянс доказывает таким способом, что не стремится к поддержанию мира, пояснил Шойгу. Он напомнил, что любые переговоры по Украине без участия России — бесполезны.