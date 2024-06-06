В Дагестане задержан ещё один участник нападения на Будённовск в 1995 году

Ещё один участник нападения на Будённовск в 1995 году был задержан спустя 29 лет. Об этом сообщила в четверг, 6 июня, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Операцию провели совместно МВД и ФСБ.

Задержанным оказался житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Анасов. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений: террористический акт, бандитизм, захват заложников и убийство.

"В связи с особой тяжестью совершённых преступлений в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — проинформировала Петренко.

К слову, на днях в Московской области правоохранители задержали очередного участника банды Шамиля Басаева, который участвовал в трагических событиях в Будённовске в 1995 году. Силовики поймали Зоева в подмосковной деревне Перещапово, где он в тот момент проживал.