В Дагестане задержан ещё один участник нападения на Будённовск в 1995 году
Военнослужащие федеральных войск во время штурма больницы в Будённовске. Обложка © Величкин Сергей / Николай Малышев / Фотохроника ТАСС
Ещё один участник нападения на Будённовск в 1995 году был задержан спустя 29 лет. Об этом сообщила в четверг, 6 июня, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Операцию провели совместно МВД и ФСБ.
Задержанным оказался житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Анасов. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений: террористический акт, бандитизм, захват заложников и убийство.
"В связи с особой тяжестью совершённых преступлений в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — проинформировала Петренко.
К слову, на днях в Московской области правоохранители задержали очередного участника банды Шамиля Басаева, который участвовал в трагических событиях в Будённовске в 1995 году. Силовики поймали Зоева в подмосковной деревне Перещапово, где он в тот момент проживал.
Бандформирования Басаева и Хаттаба, как уже рассказывал Life.ru, совершали нападения на мирных граждан в южных регионах России в 90-х годах. К длительным срокам лишения свободы приговорены уже более 80 участников банды.