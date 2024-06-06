Прозвучавшие накануне слова президента Владимира Путина о возможной отправке нашего оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, ознаменовали существенное изменение во внешней политике Российской Федерации. Об этом заявил у себя в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие бывшей Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут", — рассуждает политик.

Медведев обратил внимание, что конкретные регионы, куда может быть отправлено российское оружие, намеренно не конкретизировались. А значит, ими могут быть вообще все, кто считает США своим врагом. Для России такие страны, со слов политика, являются друзьями.