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Регион
6 июня, 07:53

Медведев прокомментировал слова Путина о возможной отправке оружия в другие страны

Медведев: Слова Путина об отправке оружия — это существенное изменение политики

Прозвучавшие накануне слова президента Владимира Путина о возможной отправке нашего оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, ознаменовали существенное изменение во внешней политике Российской Федерации. Об этом заявил у себя в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие бывшей Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут", — рассуждает политик.

Медведев обратил внимание, что конкретные регионы, куда может быть отправлено российское оружие, намеренно не конкретизировались. А значит, ими могут быть вообще все, кто считает США своим врагом. Для России такие страны, со слов политика, являются друзьями.

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Ранее на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходила на полях ПМЭФ, Владимир Путин заявил, что ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным. Он отметил, что у России тоже есть право направить оружие в регионы, откуда Москва может ударить по инфраструктуре стран, которые продолжают спонсировать Украину оружием.

Обложка ©

Михаил Метцель / ТАСС

Марина Калегина
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