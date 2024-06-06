Медведев прокомментировал слова Путина о возможной отправке оружия в другие страны
Медведев: Слова Путина об отправке оружия — это существенное изменение политики
Прозвучавшие накануне слова президента Владимира Путина о возможной отправке нашего оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, ознаменовали существенное изменение во внешней политике Российской Федерации. Об этом заявил у себя в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие бывшей Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут", — рассуждает политик.
Медведев обратил внимание, что конкретные регионы, куда может быть отправлено российское оружие, намеренно не конкретизировались. А значит, ими могут быть вообще все, кто считает США своим врагом. Для России такие страны, со слов политика, являются друзьями.
Ранее на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходила на полях ПМЭФ, Владимир Путин заявил, что ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным. Он отметил, что у России тоже есть право направить оружие в регионы, откуда Москва может ударить по инфраструктуре стран, которые продолжают спонсировать Украину оружием.
Михаил Метцель / ТАСС