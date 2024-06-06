Иностранные наёмники ВСУ всё чаще становятся зачинщиками конфликтов с местным населением в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал корреспонденту РИА "Новости" участник подполья.

"В последнее время в Херсоне иностранные наёмники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением", — сказал источник издания.

Помимо того, в подполье сообщили, что местное население охотно выдаёт информацию о местоположении иностранных наёмников.