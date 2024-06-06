В Херсоне иностранные наёмники ВСУ конфликтуют с местными жителями, заявили в подполье
Подполье: Иностранные наёмники всё чаще конфликтуют с жителями Херсона
Зарубежные наёмники всё чаще конфликтуют с жителями Херсона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav
Иностранные наёмники ВСУ всё чаще становятся зачинщиками конфликтов с местным населением в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал корреспонденту РИА "Новости" участник подполья.
"В последнее время в Херсоне иностранные наёмники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением", — сказал источник издания.
Помимо того, в подполье сообщили, что местное население охотно выдаёт информацию о местоположении иностранных наёмников.
Ранее Life.ru рассказывал, что Киев готовит в Херсонской области инсценировку гибели мирного населения с целью дискредитации ВС РФ. В город уже прибыла группа режиссёров, которые занимаются провокацией.