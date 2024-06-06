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6 июня, 08:06

В Херсоне иностранные наёмники ВСУ конфликтуют с местными жителями, заявили в подполье

Подполье: Иностранные наёмники всё чаще конфликтуют с жителями Херсона

Зарубежные наёмники всё чаще конфликтуют с жителями Херсона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Зарубежные наёмники всё чаще конфликтуют с жителями Херсона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Иностранные наёмники ВСУ всё чаще становятся зачинщиками конфликтов с местным населением в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал корреспонденту РИА "Новости" участник подполья.

"В последнее время в Херсоне иностранные наёмники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением", — сказал источник издания.

Помимо того, в подполье сообщили, что местное население охотно выдаёт информацию о местоположении иностранных наёмников.

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Подполье заявило об ударах по винзаводу под Николаевом, откуда ВСУ запускали ракеты

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев готовит в Херсонской области инсценировку гибели мирного населения с целью дискредитации ВС РФ. В город уже прибыла группа режиссёров, которые занимаются провокацией.

Николай Рюмин
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