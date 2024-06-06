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6 июня, 08:32

"Новые люди" призвали отказаться от закупок мяса краснокнижных лам для еды

"Новые люди" предложили отказаться от поставок мяса ламы из Боливии в Россию

В России предложили отказаться от закупок мяса ламы для употребления в пищу. Такой запрос в Минсельхоз направил депутат от политической партии "Новые люди" Георгий Арапов, документ есть в распоряжении Life.ru.

Парламентарий отметил: в СМИ распространяется информация о том, что национальная служба по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии захотела получить разрешение от Россельхознадзора на экспорт мяса ламы. По словам Арапова, указанный вид мяса никогда не использовался в России для пищевых целей.

"В России животные семейства верблюжьих (ламы, альпаки, верблюды) традиционно воспринимаются как экзотические животные, которых зачастую можно увидеть в таких местах, как зоопарки", — пояснил депутат.

Кроме того, ламы занесены в Международную Красную книгу. Многие россияне, по словам политика, неоднозначно отнесутся к тому, чтобы использовать мясо ламы для приготовления блюд и употребления в пищу. Представитель партии "Новые люди" попросил Минсельхоз оценить негативные последствия импорта такого мяса из Боливии и сохранить запрет на его поставки в Россию.

Названа безопасная норма употребления красного мяса
Названа безопасная норма употребления красного мяса

А ранее любителей шашлыка из медвежатины предупредили о сюрпризах подобных гастрономических экспериментов. По словам эксперта, нужно не менее 12 часов в кислой среде вымачивать такой вид мяса. Гораздо проще дело обстоит с мясом кабана, лося или косули.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pav-Pro Photography Ltd

Дарья Нарыкова
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