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6 июня, 08:57

Четыре человека погибли и более 25 ранены при столкновении двух поездов в Чехии

Повреждённый поезд после столкновения в Чехии. Обложка © X / dsbxtw9991

Повреждённый поезд после столкновения в Чехии. Обложка © X / dsbxtw9991

В Чехии при столкновении двух поездов в ночь на четверг, 6 июня, погибло четыре человека, ещё 27 получили ранения разной тяжести. Об этом сообщает местный телеканал Česká televize.

Спасатели работают на месте столкновения двух поездов в Чехии. Видео © X / vexwift

"В результате лобового столкновения скорого пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице погибло четыре человека, ещё 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы городов Пардубице, Градец Кралове и Хрудим", говорится в сообщении.

Медики зафиксировали у пациентов ранения в области головы, груди и шеи, а также сотрясения мозга. Те, кто получил лёгкие травмы, будут отпущены на домашнее лечение. Местная полиция начала расследование причин происшествия. В настоящее время пожарные убирают с путей повреждённые вагоны. Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда: в момент столкновения он частично перевернулся.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил в соцсети X глубокие соболезнования родным погибших и назвал случившееся большим несчастьем.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Португалии на авиашоу столкнулись два советских самолёта Як-52. В результате ЧП погиб пилот из Испании, а местный лётчик получил серьёзные ранения.

Дарья Нарыкова
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