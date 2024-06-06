Четыре человека погибли и более 25 ранены при столкновении двух поездов в Чехии

В Чехии при столкновении двух поездов в ночь на четверг, 6 июня, погибло четыре человека, ещё 27 получили ранения разной тяжести. Об этом сообщает местный телеканал Česká televize.

Спасатели работают на месте столкновения двух поездов в Чехии. Видео © X / vexwift

"В результате лобового столкновения скорого пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице погибло четыре человека, ещё 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы городов Пардубице, Градец Кралове и Хрудим", — говорится в сообщении.

Медики зафиксировали у пациентов ранения в области головы, груди и шеи, а также сотрясения мозга. Те, кто получил лёгкие травмы, будут отпущены на домашнее лечение. Местная полиция начала расследование причин происшествия. В настоящее время пожарные убирают с путей повреждённые вагоны. Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда: в момент столкновения он частично перевернулся.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил в соцсети X глубокие соболезнования родным погибших и назвал случившееся большим несчастьем.