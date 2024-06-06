В Кремле не стали раскрывать, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом
Песков не стал раскрывать, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом
В Кремле не стали раскрывать, в какие страны РФ может отправить своё оружие для борьбы с Западом. Российский лидер Владимир Путин уже сообщил всё, что нужно по этому поводу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно же, нет, [не стану раскрывать возможных получателей российского оружия]. Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление", — отметил он в беседе с журналистами.
Как сообщал Life.ru, накануне в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин указал, что ответ на поставки дальнобойного оружия Украине может быть асимметричным. Москва тоже имеет право отправить оружие в регионы, откуда РФ может ударить по инфраструктуре стран, продолжающих спонсировать Киев оружием, подчеркнул президент.
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