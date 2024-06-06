В Кремле не стали раскрывать, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом

В Кремле не стали раскрывать, в какие страны РФ может отправить своё оружие для борьбы с Западом. Российский лидер Владимир Путин уже сообщил всё, что нужно по этому поводу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно же, нет, [не стану раскрывать возможных получателей российского оружия]. Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление", — отметил он в беседе с журналистами.