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Регион
6 июня, 09:32

"Мало талантливых": В Кремле оценили карикатуры на Путина в западных СМИ

Песков: Талантливые карикатуры из западных СМИ показывают Путину, но таких мало

Российскому лидеру Владимиру Путину показывают размещаемые в западных СМИ талантливые карикатуры на него, однако таких достаточно мало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Как сообщал Life.ru, 5 июня в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информагентств на полях ПМЭФ Путин ответил на вопрос, как относится к тому, что в западных странах его изображают в виде злодея. Президент РФ пошутил, что "так и есть, пусть боятся".

"Тупые, как этот стол": Путин высказался о лжи Запада в стиле Задорнова
"Тупые, как этот стол": Путин высказался о лжи Запада в стиле Задорнова
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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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