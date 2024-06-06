"Мало талантливых": В Кремле оценили карикатуры на Путина в западных СМИ
Песков: Талантливые карикатуры из западных СМИ показывают Путину, но таких мало
Российскому лидеру Владимиру Путину показывают размещаемые в западных СМИ талантливые карикатуры на него, однако таких достаточно мало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Как сообщал Life.ru, 5 июня в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информагентств на полях ПМЭФ Путин ответил на вопрос, как относится к тому, что в западных странах его изображают в виде злодея. Президент РФ пошутил, что "так и есть, пусть боятся".