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6 июня, 09:56

Назначенные Киевом власти Херсона жгут документы и бегут из города, заявили в подполье

Подполье: Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы

Назначенная киевским режимом администрация эвакуируется из Херсона, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Сейчас её представители занимаются уничтожением оставшейся на местах документации. На этом фоне в ночь на 6 июня в нескольких государственных учреждениях произошли возгорания.

"Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации. Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть всё в электронном виде", — сказал собеседник РИА "Новости".

Однако не все ночные пожары были вызваны желанием Киева "замести следы". Лебедев добавил, что ВС РФ нанесли удар по складу боекомплекта в недействующем строительном гипермаркете. В результате здание "детонировало и горело сизым пламенем".

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Ранее участник подполья рассказал СМИ, как иностранные наёмники уживаются с жителями Херсона. Выяснилось, что в последнее время между ними стало возникать больше конфликтов, а само местное население активно делится с российской стороной данными о местоположении зарубежных наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Матвей Константинов
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