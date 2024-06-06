Назначенные Киевом власти Херсона жгут документы и бегут из города, заявили в подполье

Назначенная киевским режимом администрация эвакуируется из Херсона, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Сейчас её представители занимаются уничтожением оставшейся на местах документации. На этом фоне в ночь на 6 июня в нескольких государственных учреждениях произошли возгорания.

"Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации. Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть всё в электронном виде", — сказал собеседник РИА "Новости".

Однако не все ночные пожары были вызваны желанием Киева "замести следы". Лебедев добавил, что ВС РФ нанесли удар по складу боекомплекта в недействующем строительном гипермаркете. В результате здание "детонировало и горело сизым пламенем".