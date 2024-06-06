Игрушечная машинка сожгла жилой дом в Удмуртии
МЧС: В Глазове жилой дом загорелся из-за игрушечной машинки на зарядке
Жилой дом в Удмуртии сгорел из-за игрушечной машинки. Обложка © Telegram / МЧС России
В удмуртском городе Глазов сгорел дом в частном секторе. Причиной возгорания стала игрушечная машинка, которую оставили на зарядке без присмотра. Об этом происшествии сообщили в МЧС России.
От машинки и проводки пламя перекинулось на два разгерметизированных газовых баллона и охватило все 117 квадратных метров жилья, пристройку и гараж. Ликвидировали пожар 11 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
В МЧС призвали не оставлять технику на зарядке без присмотра.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ивановской области загородный дом сгорел из-за музыкальной колонки. В трагедии погибла женщина и пострадал её муж, когда пытался спасти супругу.