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6 июня, 11:03

Игрушечная машинка сожгла жилой дом в Удмуртии

МЧС: В Глазове жилой дом загорелся из-за игрушечной машинки на зарядке

Жилой дом в Удмуртии сгорел из-за игрушечной машинки. Обложка © Telegram / МЧС России

Жилой дом в Удмуртии сгорел из-за игрушечной машинки. Обложка © Telegram / МЧС России

В удмуртском городе Глазов сгорел дом в частном секторе. Причиной возгорания стала игрушечная машинка, которую оставили на зарядке без присмотра. Об этом происшествии сообщили в МЧС России.

От машинки и проводки пламя перекинулось на два разгерметизированных газовых баллона и охватило все 117 квадратных метров жилья, пристройку и гараж. Ликвидировали пожар 11 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

В МЧС призвали не оставлять технику на зарядке без присмотра.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Ивановской области загородный дом сгорел из-за музыкальной колонки. В трагедии погибла женщина и пострадал её муж, когда пытался спасти супругу.

Николай Рюмин
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