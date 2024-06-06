Игрушечная машинка сожгла жилой дом в Удмуртии

В удмуртском городе Глазов сгорел дом в частном секторе. Причиной возгорания стала игрушечная машинка, которую оставили на зарядке без присмотра. Об этом происшествии сообщили в МЧС России.

От машинки и проводки пламя перекинулось на два разгерметизированных газовых баллона и охватило все 117 квадратных метров жилья, пристройку и гараж. Ликвидировали пожар 11 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

В МЧС призвали не оставлять технику на зарядке без присмотра.