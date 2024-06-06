ОМОН приехал на склад Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек

На склад маркетплейса Wildberries в подмосковном Коледине, где насмерть разбился человек, приехали сотрудники ОМОНа. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Обстановка на подмосковном складе Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

Как утверждают сотрудники склада, работников впускают в помещение, однако обратно — нет.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что проверка на складе является плановой и не связана с падением разнорабочего с крыши здания. Уточняется, что правоохранители уже закончили проверять документы сотрудников, работа логистического центра восстановлена.