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6 июня, 10:23

ОМОН приехал на склад Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек

На подмосковный склад Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек, приехал ОМОН. Обложка © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

На подмосковный склад Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек, приехал ОМОН. Обложка © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

На склад маркетплейса Wildberries в подмосковном Коледине, где насмерть разбился человек, приехали сотрудники ОМОНа. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Обстановка на подмосковном складе Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

Обстановка на подмосковном складе Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

Как утверждают сотрудники склада, работников впускают в помещение, однако обратно — нет.

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В пресс-службе маркетплейса заявили, что проверка на складе является плановой и не связана с падением разнорабочего с крыши здания. Уточняется, что правоохранители уже закончили проверять документы сотрудников, работа логистического центра восстановлена.

Как ранее сообщал Life.ru, на складе Wildberries 29-летний разнорабочий компании-подрядчика, который занимался ремонтом кровли, сорвался и упал. В результате он погиб на месте. Предварительно, мужчина работал без страховки. Из-за случившегося склад не функционировал около шести часов.

Никита Осипов
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