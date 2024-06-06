ОМОН приехал на склад Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек
На подмосковный склад Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек, приехал ОМОН. Обложка © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"
На склад маркетплейса Wildberries в подмосковном Коледине, где насмерть разбился человек, приехали сотрудники ОМОНа. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".
Обстановка на подмосковном складе Wildberries в Коледине, где насмерть разбился человек. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"
Как утверждают сотрудники склада, работников впускают в помещение, однако обратно — нет.
В пресс-службе маркетплейса заявили, что проверка на складе является плановой и не связана с падением разнорабочего с крыши здания. Уточняется, что правоохранители уже закончили проверять документы сотрудников, работа логистического центра восстановлена.
Как ранее сообщал Life.ru, на складе Wildberries 29-летний разнорабочий компании-подрядчика, который занимался ремонтом кровли, сорвался и упал. В результате он погиб на месте. Предварительно, мужчина работал без страховки. Из-за случившегося склад не функционировал около шести часов.