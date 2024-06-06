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6 июня, 10:20

Чиновник пострадал при взрыве дрона-камикадзе под Белгородом

Гладков: Дрон ВСУ взорвался около администрации Грайворона, пострадал сотрудник

Повреждённая машина в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённая машина в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", написал глава региона в телеграм-канале.

По предварительным данным, у чиновника контузия, его госпитализировали. В результате атаки в котельной и здании администрации выбило окна. Гладков отметил, что осколками также посечены две машины. Оперативные службы работают на месте.

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А ранее Life.ru писал, что в ночь на 6 июня дрон ВСУ пытался уничтожить нефтебазу в Белгородской области. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров. Пострадавших не было. Уже утром украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в селе Грузское. К счастью, обошлось без жертв.

Дарья Нарыкова
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