Чиновник пострадал при взрыве дрона-камикадзе под Белгородом

"Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", — написал глава региона в телеграм-канале.

По предварительным данным, у чиновника контузия, его госпитализировали. В результате атаки в котельной и здании администрации выбило окна. Гладков отметил, что осколками также посечены две машины. Оперативные службы работают на месте.