Иеромонах раскрыл, о чём помолиться святой Ксении Петербургской Иеромонах Игнатий: Святая Ксения является покровителем супружеской верности 6 июня, 12:03 Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

6 июня — день одной из самых известных и популярных русских святых Ксении Петербургской. Её почитают именно сегодня, потому что 6 июня 1988 года Русская православная церковь её канонизировала. Иеромонах Игнатий Шестаков рассказал Life.ru, чем известна святая и когда верующим стоит помолиться Ксении Петербургской.

Святая известна тем, что, овдовев ещё довольно молодой женщиной, приняла на себя подвиг юродства. Это один из самых сложных подвигов христианского подвижничества, указывает священник. Ксения Петербургская жила на улице как нищая в течение 45 лет.

Икона святой Ксении Петербургской. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская Елеон

Она была дворянского происхождения, у неё была довольно счастливая жизнь до того, как она овдовела. Но верность супругу побудила в ней желание отказаться от этого мира и провести всю оставшуюся жизнь в подвигах молитвы, поста и, главное, юродства. Святую Ксению можно по праву считать покровителем супружеской верности, любви и преданности, потому что её подвиг начался с того, что она потеряла мужа и осталась ему верна всю оставшуюся жизнь, отрёкшись от этого мира. Игнатий Шестаков Иеромонах

Могила Ксении Петербургской находится на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и является местом особого поклонения верующих. Причём, по словам иеромонаха, к ней часто приходят люди не очень церковные, но все просят помощи и защиты. Эта святая почитается по всему миру, православные христиане очень её любят и обращают к ней молитвы, особенно во время каких-то сложностей в семейной жизни. Также ей можно помолиться и о материальном, например попросить помощи в поиске работы.

"В общем, такие простые, казалось бы, бытовые нужды, но тем не менее к ней активно приходят люди. Её очень любили ещё при жизни, и сейчас это очень почитаемая святая в Петербурге — наверное, это одно из главных мест паломничества в Северной столице", — заключил собеседник Life.ru.

А ранее православным напомнили, к каким иконам первым делом подходить в храме. Так, прихожанам следует в первую очередь подойти к аналою с изображением святого и крестом, а ставить свечи за усопших нужно после молитв за живых.