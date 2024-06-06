Две украинки оказались в числе жертв столкновения поездов в Чехии
Две гражданки Украины погибли в столкновении поездов в Чехии. Обложка © Х / TreasChest
В лобовом столкновении поездов в Чехии погибли две женщины, которые были гражданками Украины. Об этом заявил представитель МИД Незалежной.
Спасатели работают на месте столкновения двух поездов в Чехии. Видео © X / vexwift
"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники консульства Украины в Брно, отметили в министерстве.
Напомним, что трагедия произошла вечером 5 июня по дороге из Праги в Кошице. В лобовом столкновении погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 25 пассажиров пострадали. Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил глубокие соболезнования родным погибших и назвал случившееся большим несчастьем. Полиция страны возбудила уголовное дело.