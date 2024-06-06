Две украинки оказались в числе жертв столкновения поездов в Чехии

В лобовом столкновении поездов в Чехии погибли две женщины, которые были гражданками Украины. Об этом заявил представитель МИД Незалежной.

Спасатели работают на месте столкновения двух поездов в Чехии. Видео © X / vexwift

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники консульства Украины в Брно, отметили в министерстве.