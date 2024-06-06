Глава ЦРПТ Дубин: Маркировка добавляет всего 1% к стоимости товара

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин ответил Life.ru на несколько вопросов о работе системы маркировки товаров на маркетплейсах и о том, как она поможет россиянам избегать некачественной продукции.

Михаил Дубин — об опыте маркировки товаров. Видео © Life.ru

По его словам, большинство известных онлайн-площадок уже присоединились к системе "Честный знак", а на полях Петербургского международного экономического форума ожидается подписание соглашения с Ozon. Уже с сентября все маркетплейсы начнут использовать маркировку, однако и действующие сегодня нормы позволяют им запрашивать все необходимые документы на товар.

Скоро в России начнут маркировать новые группы товаров, в том числе корма для животных, ветеринарные препараты и консервы. По словам собеседника, власти не ведут точной статистики по нелегальному обороту этих категорий, однако, согласно некоторым расчётам, речь идёт о 10–30% рынка. Причём использование "Честного знака" не ударит по кошельку покупателя.

"Мы внимательно анализировали [опыт]... Влияние внедрения маркировки на цену не превышает 1%... Оно сильно ниже инфляции, поэтому не является значимым при выборе продукта", — отметил Дубин.

Некоторые россияне переживают, что купив ветеринарный препарат, в действительности получат совершенно другое лекарство. По словам Дубина, маркировка снимет такие подозрения: она позволяет отследить весь путь товара, проверить все разрешительные документы и срок годности.

Конечно, "Честный знак" — не панацея, однако помогает следить за качеством товара. Так, "Честный знак" интегрирован в другие системы, что позволяет отслеживать сырьё и "стыковать" его с готовой продукцией. Более того, при обнаружении проблем регулятор получит право заблокировать всю партию, и касса в магазине просто не позволит продавцу продать такой товар.

"Таких случаев, когда есть откровенный фальсификат, очевидно, станет гораздо меньше", — отметил Дубин.

Чтобы проверить маркировку на товаре, покупателю достаточно скачать приложение "Честный знак", которое входит в список обязательных к предустановке на продаваемых в РФ устройствах. Однако можно воспользоваться и функцией, встроенной в "Госуслуги".