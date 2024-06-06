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Регион
6 июня, 10:34

ВСУ за сутки потеряли до 640 человек в зоне работы Южной группировки ВС России

ВСУ потеряли до 640 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированным бригадам ВСУ и 116-й бригаде территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки. За минувшие сутки противник лишился не только приличной части личного состава.

"Потери ВСУ составили <...> две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", — добавили в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об "улове" российских зенитчиков в ночь на 6 июня. Так, сбиты 19 украинских беспилотников и одна ракета "Нептун". Противник пытался атаковать Белгородскую, Ростовскую области и Крым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Матвей Константинов
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