ВСУ потеряли до 640 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированным бригадам ВСУ и 116-й бригаде территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки. За минувшие сутки противник лишился не только приличной части личного состава.

"Потери ВСУ составили <...> две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", — добавили в ведомстве.