Силы ПВО РФ за сутки сбили 48 дронов ВСУ и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 48 украинских беспилотников в зоне спецоперации (СВО). Кроме того, было уничтожено семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбито 48 украинских БПЛА, противокорабельная ракета "Нептун", а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", — говорится в сообщении оборонного ведомства.