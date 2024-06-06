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6 июня, 10:45

Силы ПВО РФ за сутки сбили 48 дронов ВСУ и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 48 украинских беспилотников в зоне спецоперации (СВО). Кроме того, было уничтожено семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбито 48 украинских БПЛА, противокорабельная ракета "Нептун", а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 640 бойцов в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России. Кроме того, за прошедшие сутки российские военные уничтожили две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20.

ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска БПЛА
ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска БПЛА
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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