ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера

Новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА стал серб Марко Николич. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев.

"Марко Николич — новый главный тренер ПФК ЦСКА! Сегодня наш клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона 2025/2026", — говорится в сообщении.

Уточняется, что подопечные Николича начнут подготовку к новому сезону 20 июня на базе в Новогорске. Сербский специалист отметил, что счастлив вернуться в Россию. Николич пояснил, что после отъезда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда из РФ — и ему знакомы все игроки.

Новый наставник красно-синих добавил, что хочет передать ЦСКА и всем членам команды свой настрой. Николич подчеркнул, что ему нравится прочная связь болельщиков армейцев и "Партизана" — одного из его предыдущих клубов.

"Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА", — указал Николич.

44-летний Марко Николич уже ранее работал в России — тренировал "Локомотив", с которым выиграл кубок страны в сезоне 2020/2021 и завоевал бронзовые медали первенства. В минувшем сезоне серб был тренером эмиратского клуба "Шабаб Аль-Ахли". Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.