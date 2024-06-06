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6 июня, 11:38

ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера

Новый главный тренер футбольного клуба ЦСКА Марко Николич. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Новый главный тренер футбольного клуба ЦСКА Марко Николич. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА стал серб Марко Николич. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев.

"Марко Николич — новый главный тренер ПФК ЦСКА! Сегодня наш клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона 2025/2026", — говорится в сообщении.

Уточняется, что подопечные Николича начнут подготовку к новому сезону 20 июня на базе в Новогорске. Сербский специалист отметил, что счастлив вернуться в Россию. Николич пояснил, что после отъезда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда из РФ — и ему знакомы все игроки.

Новый наставник красно-синих добавил, что хочет передать ЦСКА и всем членам команды свой настрой. Николич подчеркнул, что ему нравится прочная связь болельщиков армейцев и "Партизана" — одного из его предыдущих клубов.

"Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА", — указал Николич.

44-летний Марко Николич уже ранее работал в России — тренировал "Локомотив", с которым выиграл кубок страны в сезоне 2020/2021 и завоевал бронзовые медали первенства. В минувшем сезоне серб был тренером эмиратского клуба "Шабаб Аль-Ахли". Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

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Напомним, ранее ЦСКА принял решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу. Федотов возглавлял команду с лета 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призёрами чемпионата.

Дарья Нарыкова
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