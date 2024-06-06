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6 июня, 11:41

"Нужно покрывать себя славой": Карелин ответил на вопрос, где спортсменам брать мотивацию

Знаменитый борец Карелин: Никакие бабки не решат вопрос победоносности

Трёхкратный олимпийский чемпион, обладатель девяти титулов чемпиона мира и двенадцати титулов чемпиона Европы Александр Карелин поделился своим мнением о том, откуда российским спортсменам брать мотивацию в условиях отсутствия международных стартов. По словам именитого борца, быть участником национальной команды России намного почётнее, чем обладателем наполненного банковского счёта.

Никакие бабки не решат вопрос победоносности, уверен Карелин. Видео © SHOT

"Никакие бабки не решат вопрос победоносности. Покрывать себя нужно славой и репутацией", — убеждён собеседник Life.ru.

"Обезличить и заведомо проиграть": Газзаев объяснил, почему спортсменам РФ лучше не ехать на Олимпиаду
"Обезличить и заведомо проиграть": Газзаев объяснил, почему спортсменам РФ лучше не ехать на Олимпиаду

Напомним, Олимпиада в Париже стартует 26 июля. Но для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
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