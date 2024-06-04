"Обезличить и заведомо проиграть": Газзаев объяснил, почему спортсменам РФ лучше не ехать на Олимпиаду
Газзаев назвал унижением выступать на Олимпиаде без флага и гимна России
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что ехать на Олимпиаду, на которой запрещена символика нашей страны, — это настоящее унижение. Об этом он рассказал журналистам Life.ru на матче сборной ПМЭФ против звёзд, на котором выступают артисты ЮрКисс, Konfuz против футболистов Александра Мостового, Руслана Нигматуллина и других.
Газзаев заявил, что России не надо выступать на Олимпиаде без флага и гимна, потому что это унижение. Видео © Life.ru
"Я считаю, что, во-первых, это унизительно, во-вторых, без флага, гимна, герба — это обезличить себя и свою страну. И в-третьих, это значит заведомо проиграть. Я бы не поехал на такую Олимпиаду. Кто изволил, это уже их личная ответственность", — сказал Газзаев.
Напомним, Олимпиада в Париже стартует 26 июля. Но для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн. Кроме того, спортсмены не увидят церемонию открытия Игр. Многие уже отказались принимать участие в таких Играх. Всего же от России на ОИ-2024 поедут около 40 спортсменов.
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