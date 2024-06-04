"Обезличить и заведомо проиграть": Газзаев объяснил, почему спортсменам РФ лучше не ехать на Олимпиаду

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что ехать на Олимпиаду, на которой запрещена символика нашей страны, — это настоящее унижение. Об этом он рассказал журналистам Life.ru на матче сборной ПМЭФ против звёзд, на котором выступают артисты ЮрКисс, Konfuz против футболистов Александра Мостового, Руслана Нигматуллина и других.

Газзаев заявил, что России не надо выступать на Олимпиаде без флага и гимна, потому что это унижение. Видео © Life.ru

"Я считаю, что, во-первых, это унизительно, во-вторых, без флага, гимна, герба — это обезличить себя и свою страну. И в-третьих, это значит заведомо проиграть. Я бы не поехал на такую Олимпиаду. Кто изволил, это уже их личная ответственность", — сказал Газзаев.