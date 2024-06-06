Психиатр объяснил, чего ждать от сталкера-садиста, который искалечил свою бывшую в Приморье

Парень-абьюзер из Владивостока, который преследует и избивает свою бывшую девушку, является психопатом с садистскими наклонностями. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил психиатр Василий Шуров.

Сталкер, преследующий бывшую в Приморье. Фото © SHOT

"Уже год, как девушка его оставила, а он преследует, наносит серьёзные увечья, достаточно серьёзные повреждения — мы видим на фотографиях. Очень опасная история. Психопат с садистскими наклонностями, который год уже преследует с огромным риском того, что изувечит, покалечит, убьёт", — предупредил специалист.

Травмы девушки, пострадавшей от сталкера в Приморье. Фото © SHOT

Эксперт отметил, что для девушки это, определённо, несёт угрозу её жизни. Приморским сталкером сейчас движет чувство безнаказанности, пояснил Шуров. По словам специалиста, подобные люди перестают издеваться над другими, если проблемы в результате их действий превышают получаемые плюсы.

"У нас, к сожалению, нет закона о сталкерах, но здесь уже явные повреждения тяжёлые, надо возбуждать уголовное дело и, соответственно, преследовать его по закону. Полиция обычно действует по принципу "пока не убьют, не звоните". Я знаю истории, когда девушки чуть ли не охрану нанимали. Очевидно, у девушки ещё то ли папы нет, то ли он не может эту ситуацию закрыть, обеспечить ей безопасность", — указал эксперт.

Также Шуров подчеркнул, что ему не нравится вариант, когда девушки начинают встречаться с другими мужчинами, чтобы они "закрыли вопрос" прежних отношений.