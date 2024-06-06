От Москвы до Владивостока: VK Порталы соединят молодёжные столицы России

В преддверии Дня России в девяти городах страны появятся мультимедийные инсталляции от VK, с помощью которых жители смогут пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами и посмотреть выступления музыкальных коллективов и звёзд. Видеосвязь соединит Владивосток, Грозный, Казань, Красноярск, Москву, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов и Тюмень, сообщили в компании.

"VK Порталы появятся накануне Дня России и будут работать с 7 по 16 июня. Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города – участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня", — объяснили в VK.

Главным VK Порталом станет инсталляция в Москве на выставке-форуме "Россия". В День России 12 июня эта локация свяжет все девять городов-участников. С помощью порталов собеседники по обе стороны экрана могут совместно станцевать или спеть в "мяу-караоке", получить предсказание, отправить друг другу виртуальные подарки, поделиться реакциями и масками.