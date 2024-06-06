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Регион
6 июня, 14:35

От Москвы до Владивостока: VK Порталы соединят молодёжные столицы России

VK Порталы соединят молодёжные столицы РФ ко Дню России 12 июня

Молодёжные столицы в День России соединят видеопорталы VK. Обложка © Фото предоставлено Life.ru

Молодёжные столицы в День России соединят видеопорталы VK. Обложка © Фото предоставлено Life.ru

В преддверии Дня России в девяти городах страны появятся мультимедийные инсталляции от VK, с помощью которых жители смогут пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами и посмотреть выступления музыкальных коллективов и звёзд. Видеосвязь соединит Владивосток, Грозный, Казань, Красноярск, Москву, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов и Тюмень, сообщили в компании.

"VK Порталы появятся накануне Дня России и будут работать с 7 по 16 июня. Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня", — объяснили в VK.

Главным VK Порталом станет инсталляция в Москве на выставке-форуме "Россия". В День России 12 июня эта локация свяжет все девять городов-участников. С помощью порталов собеседники по обе стороны экрана могут совместно станцевать или спеть в "мяу-караоке", получить предсказание, отправить друг другу виртуальные подарки, поделиться реакциями и масками.

Также с помощью порталов пройдёт Батл городов. Каждый день в одно и то же время жители смогут присоединиться к команде города и сыграть в викторину, ответив на вопросы об истории регионов, спорте, технических открытиях и цифровых технологиях, русской культуре и известных личностях.

На выставке "Россия" назвали сразу две Молодёжные столицы РФ – 2024
На выставке "Россия" назвали сразу две Молодёжные столицы РФ – 2024

Ранее Life.ru рассказывал, что ко Дню Молодёжи праздничные фестивали пройдут по всей стране. Участие бесплатное, для предварительной регистрации требуется подать заявку онлайн.

Николай Рюмин
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