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6 июня, 12:55

Более тысячи петербуржцев прочитали "Медного всадника" в день рождения Пушкина

В Петербурге более тысячи активистов провели акцию в честь 225-летия Пушкина

В Северной столице провели масштабную акцию в честь 225-летия легендарного поэта Александра Пушкина. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", в ней приняли участие более тысячи активистов "Волонтёрской роты".

Более тысячи петербуржцев прочитали "Медного всадника" в день рождения Пушкина. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Они надели футболки с цветами триколора, выстроились в фамилию великого русского поэта у "Медного всадника" и прочли строки из одноимённого и очень известного произведения автора. Участники акции признаются, что считают праздник особенным для всей России.

"Этот день особенный для всей нашей страны, ведь творчество Александра Пушкина — культурное наследие, которое мы передаём из поколения в поколение", — отметили они.

Пушкинский день, или День русского языка: Что за праздник 6 июня и какие у него традиции
Пушкинский день, или День русского языка: Что за праздник 6 июня и какие у него традиции

Напомним, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в нашей стране отмечают День русского языка. Ещё ночью в предверии праздника президент Владимир Путин посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой в честь 225-летия великого поэта. Главе государства показали шинельную комнату, столовую, учебные классы, художественную мастерскую и больницу на втором этаже бывшего Императорского Царскосельского лицея.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Матвей Константинов
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