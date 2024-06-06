В Северной столице провели масштабную акцию в честь 225-летия легендарного поэта Александра Пушкина. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", в ней приняли участие более тысячи активистов "Волонтёрской роты".

Более тысячи петербуржцев прочитали "Медного всадника" в день рождения Пушкина. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Они надели футболки с цветами триколора, выстроились в фамилию великого русского поэта у "Медного всадника" и прочли строки из одноимённого и очень известного произведения автора. Участники акции признаются, что считают праздник особенным для всей России.

"Этот день особенный для всей нашей страны, ведь творчество Александра Пушкина — культурное наследие, которое мы передаём из поколения в поколение", — отметили они.