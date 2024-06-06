Нокаутировал пенсионера: В Башкирии неадекват учинил расправу над стариками у подъезда дома

По данным телеграм-канала, конфликт начался с того, что 61-летнему пьяному мужчине показалось, что пенсионеры на лавочке обсуждают его. В итоге неадекват стал кричать и прогонять двух бабушек домой. После этого он отнял трость у пожилого мужчины, который попытался вступиться, и начал колотить ею всех вокруг. Мужчина также сильно ударил пенсионера, после чего тот даже упал. Дебошира спугнули соседи, которые стали кричать на него из окон. В настоящее время злоумышленник задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.