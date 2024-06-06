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6 июня, 13:56

Нокаутировал пенсионера: В Башкирии неадекват учинил расправу над стариками у подъезда дома

SHOT: В Нефтекамске задержали местного жителя, напавшего на стариков у подъезда

В Нефтекамске задержали местного жителя, который напал на стариков у подъезда жилого дома. Об этом сообщает SHOT.

Кадры нападения на пенсионеров в Нефтекамске. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, конфликт начался с того, что 61-летнему пьяному мужчине показалось, что пенсионеры на лавочке обсуждают его. В итоге неадекват стал кричать и прогонять двух бабушек домой. После этого он отнял трость у пожилого мужчины, который попытался вступиться, и начал колотить ею всех вокруг. Мужчина также сильно ударил пенсионера, после чего тот даже упал. Дебошира спугнули соседи, которые стали кричать на него из окон. В настоящее время злоумышленник задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге были пойманы двое местных жителей. Они пытались скрыть тело убитого пенсионера, чтобы завладеть его недвижимостью.

Ростовчанин превратил бабушку в "живой труп" регулярными издевательствами
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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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