Нокаутировал пенсионера: В Башкирии неадекват учинил расправу над стариками у подъезда дома
SHOT: В Нефтекамске задержали местного жителя, напавшего на стариков у подъезда
В Нефтекамске задержали местного жителя, который напал на стариков у подъезда жилого дома. Об этом сообщает SHOT.
Кадры нападения на пенсионеров в Нефтекамске. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, конфликт начался с того, что 61-летнему пьяному мужчине показалось, что пенсионеры на лавочке обсуждают его. В итоге неадекват стал кричать и прогонять двух бабушек домой. После этого он отнял трость у пожилого мужчины, который попытался вступиться, и начал колотить ею всех вокруг. Мужчина также сильно ударил пенсионера, после чего тот даже упал. Дебошира спугнули соседи, которые стали кричать на него из окон. В настоящее время злоумышленник задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге были пойманы двое местных жителей. Они пытались скрыть тело убитого пенсионера, чтобы завладеть его недвижимостью.
Кадр из видео Telegram / SHOT