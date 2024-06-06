Вашингтону нужно держаться подальше от красных линий других государств, особенно России. Такое заявление сделал экономист из США Джеффри Сакс.

"Красные линии Путина представляют собой возникновение конкретной стратегической угрозы для России. Он напрямую сказал, что если западные дальнобойные ракеты начнут наносить удары по России, то это будет расценено как нападение США. Нам нужно держаться подальше от красных линий других стран", — пояснил эксперт в интервью ютуб-каналу Die Weltwoche.

По словам Сакса, проблема США в том, что они ненавидят идею нейтралитета и не принимают существование многополярного мира. Американские власти всегда придерживаются конфликтной позиции "кто не с нами, тот против нас", указал эксперт.

Экономист призвал западные страны проявить сдержанность, так как "у украинских лидеров вообще нет самоконтроля". В Киеве собираются бомбить Россию и тем самым довести конфликт до третьей мировой войны, подытожил Сакс.