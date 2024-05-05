На Западе назвали условие, при котором НАТО вмешается в конфликт на Украине
Repubblica: У НАТО есть "красные линии" для вмешательства в конфликт на Украине
На фоне провалов Вооружённых сил Украины в зоне СВО в НАТО выделили две "красные линии", за пересечение которых альянс вступит в конфликт напрямую. Об этом пишет итальянская газета Repubblica.
"НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установило как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях", — говорится в статье.
Первая "красная линия", по информации издания, касается участия в украинском столкновении третьей стороны. Там отметили, что, в случае если Белоруссия подключится к СВО, дополнительная живая сила сыграет "решающее значение" для победы России.
Второй "красной линией" в альянсе считают нападение России на страны Прибалтики, Польшу или Молдавию. По информации газеты, в НАТО глубоко обеспокоены ситуацией, учитывая печальное положение ВСУ на фронте.
Ранее в МИД РФ заявляли, что военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 свидетельствуют о серьёзной подготовке альянса к потенциальному конфликту с Россией. Там отметили, что организация не только накачивает Незалежную вооружением, но и разведданными. При этом аналитики НАТО по планированию считают, что открытое вторжение РФ в одну из соседствующих стран, которая входит в альянс, на данный момент маловероятно.
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