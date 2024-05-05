На Западе назвали условие, при котором НАТО вмешается в конфликт на Украине

На фоне провалов Вооружённых сил Украины в зоне СВО в НАТО выделили две "красные линии", за пересечение которых альянс вступит в конфликт напрямую. Об этом пишет итальянская газета Repubblica.

"НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установило как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях", — говорится в статье.

Первая "красная линия", по информации издания, касается участия в украинском столкновении третьей стороны. Там отметили, что, в случае если Белоруссия подключится к СВО, дополнительная живая сила сыграет "решающее значение" для победы России.