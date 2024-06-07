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6 июня, 23:03

Россиянам рассказали, какие лекарства нужно обязательно взять в отпуск, чтобы потом не пожалеть

Врач Путрова посоветовала туристам взять в отпуск обезболивающие и бинты

При сборах в отпуск туристам важно не забыть правильную аптечку с медикаментами, антимоскитными и солнцезащитными средствами. Также важно иметь рецепты на ежедневно принимаемые лекарства. Об этом рассказала врач Любовь Путрова.

"Не забудьте упаковать аптечку так, чтобы медикаменты не повредились и были легко доступны в случае необходимости. Важно также убедиться, что лекарства хранятся в соответствии с инструкциями: не подвергаются воздействию высоких температур, света или влаги. Где бы вы ни находились, всегда держите аптечку под рукой и обучите своих спутников, как ей пользоваться", — приводит слова медика URA.ru.

По словам доктора, в аптечке каждого туриста должны быть обезболивающие, жаропонижающие, пробиотики и антигистаминные, а также пластыри разного размера, бинты, антисептические и противомоскитные средства. Помимо этого, важно взять с собой солнцезащитные кремы с высоким SPF и средства после загара.

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Ранее Life.ru рассказывал, как вернуть деньги, если ваш отпуск сорвался из-за ошибки в загранпаспорте. Для сохранения части потраченных на путёвку средств необходимо как можно скорее обратиться к своему туроператору.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Николай Рюмин
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