Россиянам рассказали, какие лекарства нужно обязательно взять в отпуск, чтобы потом не пожалеть
Врач Путрова посоветовала туристам взять в отпуск обезболивающие и бинты
При сборах в отпуск туристам важно не забыть правильную аптечку с медикаментами, антимоскитными и солнцезащитными средствами. Также важно иметь рецепты на ежедневно принимаемые лекарства. Об этом рассказала врач Любовь Путрова.
"Не забудьте упаковать аптечку так, чтобы медикаменты не повредились и были легко доступны в случае необходимости. Важно также убедиться, что лекарства хранятся в соответствии с инструкциями: не подвергаются воздействию высоких температур, света или влаги. Где бы вы ни находились, всегда держите аптечку под рукой и обучите своих спутников, как ей пользоваться", — приводит слова медика URA.ru.
По словам доктора, в аптечке каждого туриста должны быть обезболивающие, жаропонижающие, пробиотики и антигистаминные, а также пластыри разного размера, бинты, антисептические и противомоскитные средства. Помимо этого, важно взять с собой солнцезащитные кремы с высоким SPF и средства после загара.
Ранее Life.ru рассказывал, как вернуть деньги, если ваш отпуск сорвался из-за ошибки в загранпаспорте. Для сохранения части потраченных на путёвку средств необходимо как можно скорее обратиться к своему туроператору.
Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro