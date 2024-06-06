Польша созвала Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией

Польский лидер Анджей Дуда в четверг, 6 июня, созвал заседание Совета нацбезопасности из-за сообщений о стрельбе военных республики по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. По его словам, это чрезвычайно важный вопрос.

"Я нечасто созываю Совет нацбезопасности — только тогда, когда есть поводы. Этот вопрос настолько важный, в такой значительной степени касается нашей безопасности, что я считаю, это тот момент, чтобы мы все встретились", — отметил Дуда, добавив, что на заседание придут представители всех политических сил Польши.

О задержании военных ранее сообщил портал Onet. К слову, события, о которых информирует издание, произошли в конце марта – начале апреля и тщательно скрывались. Предположительно, стрельба была в деревне Дубиче-Церкевне. К слову, именно там в конце мая мигрант нанёс солдату тяжёлое колотое ранение в живот. Сообщается, что выстрелы в воздух не остановили нелегалов, поэтому бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в качестве самообороны открыли стрельбу по земле, некоторые пули попали в изгородь. В Минобороны Польши заявили, что военных отстранили от работы, им грозит до трёх лет лишения свободы.