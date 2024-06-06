Суд в Москве арестовал до 4 августа афериста Любовникова с Love Planet

В Москве арестовали афериста с сайта знакомств Love Planet Сергея Любовникова. Черёмушкинский суд на сегодняшнем заседании отправил мужчину в СИЗО до 4 августа, ему грозит до десяти лет колонии.

Аферист с Love Planet по фамилии Любовников в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Уголовное дело [о мошенничестве] возбуждено по факту хищения чужого имущества путём введения потерпевшей в заблуждение. Сообщив заведомо недостоверную информацию, Любовников выманил у новой знакомой значительную сумму денег, чем нанёс крупный материальный ущерб", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.