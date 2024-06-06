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6 июня, 16:24

Суд в Москве арестовал до 4 августа афериста Любовникова с Love Planet

Аферист с Love Planet по фамилии Любовников в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Аферист с Love Planet по фамилии Любовников в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве арестовали афериста с сайта знакомств Love Planet Сергея Любовникова. Черёмушкинский суд на сегодняшнем заседании отправил мужчину в СИЗО до 4 августа, ему грозит до десяти лет колонии.

Аферист с Love Planet по фамилии Любовников в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Уголовное дело [о мошенничестве] возбуждено по факту хищения чужого имущества путём введения потерпевшей в заблуждение. Сообщив заведомо недостоверную информацию, Любовников выманил у новой знакомой значительную сумму денег, чем нанёс крупный материальный ущерб", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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Как сообщал Life.ru, 46-летний мужчина обманул минимум трёх женщин, рассказывая им сказки про любовь, своё богатство и параллельно занимая у них большие суммы без возврата. Общий ущерб от его действий составил 1,5 млн рублей.

Никита Осипов
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