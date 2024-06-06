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6 июня, 17:34

В МИД РФ назвали запрет Литвы на импорт продуктов из России выстрелом себе в ногу

Захарова: Россия примет ответные меры из-за запрета Литвы на импорт продуктов

Москва примет ответные меры из-за введённого с 3 июня в Литве запрета на импорт из России сельскохозяйственных продуктов и кормов. Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, такое решение Вильнюса говорит о настойчивом стремлении продолжать деструктивную линию на полный разрыв торгово-экономических отношений.

"Подобные выстрелы себе в ногу, если ещё и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами", — приводятся её слова на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, доля Литвы во внешнеторговом обороте РФ — всего менее 0,2%. В этой связи заметных негативных последствий таких санкций для отечественной экономики точно не будет, подчеркнула дипломат.

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Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что Польша и Литва блокируют грузы, идущие в РФ. В этих двух государствах наблюдается самая громкая антироссийская риторика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aastels

Никита Осипов
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