В МИД РФ назвали запрет Литвы на импорт продуктов из России выстрелом себе в ногу

Москва примет ответные меры из-за введённого с 3 июня в Литве запрета на импорт из России сельскохозяйственных продуктов и кормов. Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, такое решение Вильнюса говорит о настойчивом стремлении продолжать деструктивную линию на полный разрыв торгово-экономических отношений.

"Подобные выстрелы себе в ногу, если ещё и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами", — приводятся её слова на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, доля Литвы во внешнеторговом обороте РФ — всего менее 0,2%. В этой связи заметных негативных последствий таких санкций для отечественной экономики точно не будет, подчеркнула дипломат.