США готовятся к полному эмбарго на торговлю с Россией
В США хотят ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией
В США хотят ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak
Чтобы лишить Москву экспортных доходов, США готовы пойти на "крайние меры": там планируют ввести всеобъемлющее эмбарго, но с некоторыми оговорками. Как это отразится на РФ, рассказало РИА "Новости".
По словам заместителя помощника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха, полное эмбарго не выгодное, но закономерное решение, так как РФ превращает свою экономику в "фабрику для военной машины". Он отметил, что в США должны чутко следить за невозможностью обхода санкций со стороны России. В Вашингтоне же продолжают нуждаться в российском уране, палладии и минеральных удобрениях.
"Почти 100% импорта некоторых видов фосфатных удобрений, 70% — калийных солей (карналлит и другие), 60% — мочевины, 40% — палладия и ряд других продуктов химической промышленности", — перечисляет эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Арина Тинькова.
За 2023 год Вашингтон купил у России рекордное количество урана на 1,2 миллиарда долларов. Это самая крупная сумма за всё время экономических отношений. Президент США Джо Байден поддержал закон о запрете поставок ядерного топлива до 2040 года, он вступит в силу в 2028 году.
В России отмечают готовность к этим ограничениям, так как США находятся только на восьмом месте среди покупателей, это лишь 1,7% экспорта. За последние два года экономика РФ переориентировалась на страны Азии.
Российские эксперты подчёркивают, что, вероятнее всего, в Вашингтоне будут, как и прежде, обходить собственные ограничения и продолжать торговать с РФ всерую, что, само собой, увеличит стоимость логистики, но и это заложат в итоговую цену, которую заплатят простые американцы.
Ранее Life.ru рассказывал про три основных приоритета в развитии экономики России на ближайшие годы. Среди главных задач: развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере. Также сообщалось, что в Белом доме допустили, что постепенная трансформация российской экономики под военные нужды фактически приведёт к полному торговому эмбарго на товары из РФ. Посол Анатолий Антонов на это заявил, что Москва не свернёт со своего пути.