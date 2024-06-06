США готовятся к полному эмбарго на торговлю с Россией

Чтобы лишить Москву экспортных доходов, США готовы пойти на "крайние меры": там планируют ввести всеобъемлющее эмбарго, но с некоторыми оговорками. Как это отразится на РФ, рассказало РИА "Новости".

По словам заместителя помощника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха, полное эмбарго не выгодное, но закономерное решение, так как РФ превращает свою экономику в "фабрику для военной машины". Он отметил, что в США должны чутко следить за невозможностью обхода санкций со стороны России. В Вашингтоне же продолжают нуждаться в российском уране, палладии и минеральных удобрениях.

"Почти 100% импорта некоторых видов фосфатных удобрений, 70% — калийных солей (карналлит и другие), 60% — мочевины, 40% — палладия и ряд других продуктов химической промышленности", — перечисляет эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Арина Тинькова.

За 2023 год Вашингтон купил у России рекордное количество урана на 1,2 миллиарда долларов. Это самая крупная сумма за всё время экономических отношений. Президент США Джо Байден поддержал закон о запрете поставок ядерного топлива до 2040 года, он вступит в силу в 2028 году.

В России отмечают готовность к этим ограничениям, так как США находятся только на восьмом месте среди покупателей, это лишь 1,7% экспорта. За последние два года экономика РФ переориентировалась на страны Азии.