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6 июня, 18:05

Под Волчанском погибли украинские подростки, брошенные ВСУ на фронт

Под Волчанском погибли украинские подростки, брошенные ВСУ на фронт

Под Волчанском в Харьковской области погибли 16-летняя украинская девушка-снайпер и подросток-оператор БПЛА, брошенные ВСУ на фронт. Об этом в четверг, 6 июня, пишет телеграм-канал "Пограничник из ада".

Уточняется, что девушка хладнокровно обстреливала российских военных, а подросток-оператор беспилотника на пульте отмечал крестами поражённые цели. Автор сообщения подчёркивает, что подростки могут быть причастны к убийству мирных жителей приграничных районов России.

О том, что ВСУ отправляют на фронт несовершеннолетних солдат, стало известно ещё осенью 2022 года. Подчёркивалось, что юные солдаты, вероятнее всего, выполняли боевые задания под воздействием наркотических веществ.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Никита Осипов
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