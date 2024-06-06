Под Волчанском погибли украинские подростки, брошенные ВСУ на фронт
Под Волчанском погибли украинские подростки, брошенные ВСУ на фронт
Под Волчанском в Харьковской области погибли 16-летняя украинская девушка-снайпер и подросток-оператор БПЛА, брошенные ВСУ на фронт. Об этом в четверг, 6 июня, пишет телеграм-канал "Пограничник из ада".
Уточняется, что девушка хладнокровно обстреливала российских военных, а подросток-оператор беспилотника на пульте отмечал крестами поражённые цели. Автор сообщения подчёркивает, что подростки могут быть причастны к убийству мирных жителей приграничных районов России.
О том, что ВСУ отправляют на фронт несовершеннолетних солдат, стало известно ещё осенью 2022 года. Подчёркивалось, что юные солдаты, вероятнее всего, выполняли боевые задания под воздействием наркотических веществ.
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