Средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё четыре украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"6 июня около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА коптерного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указано в сообщении оборонного ведомства.