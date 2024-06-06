Средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё четыре украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"6 июня около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА коптерного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указано в сообщении оборонного ведомства.
В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 6 июня дрон ВСУ пытался уничтожить нефтебазу в Белгородской области. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров. Никто не пострадал. Утром украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в селе Грузское. К счастью, обошлось без жертв.
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