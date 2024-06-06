Генассамблея ООН выбрала пять новых непостоянных членов Совбеза
Пакистан, Сомали, Панама, Дания и Греция избраны непостоянными членами СБ ООН
Генассамблея ООН в четверг, 6 июня, избрала в состав Совета безопасности в качестве непостоянных членов Пакистан, Сомали, Панаму, Данию и Грецию. Их двухлетний срок в этом качестве начнётся с 1 января 2025 года.
Как передаёт ТАСС, новые члены Совбеза сменят Эквадор, Японию, Мальту, Швейцарию и Мозамбик, срок полномочий которых истекает 31 декабря текущего года. Напомним, в Совбез ООН входят десять непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять стран. В отличие от пятёрки постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), они не обладают правом вето на принимаемые решения.
А ранее стало известно, что Совбез ООН отклонил подготовленный Москвой и Пекином проект резолюции, призывающей все страны прекратить размещение и применение в космосе любого оружия. Из 15 членов СБ за документ проголосовали семь государств, среди них Китай и Алжир. Ещё семь стран, включая США, Францию и Британию, выступили против. Швейцария от голосования воздержалась.
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