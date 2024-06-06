Польский солдат умер в больнице после ранения мигрантом на границе с Белоруссией

Польский солдат, которого мигрант ранил ножом на границе с Белоруссией, умер в больнице. Об этом сообщили в объединённом командовании ВС республики в соцсети Х.

"С прискорбием сообщаем вам, что получивший ножевое ранение солдат 1-й бронетанковой бригады скончался во второй половине дня 6 июня в Военно-медицинском институте в Варшаве, окружённый поддержкой семьи и солдат", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент с нападением на польского военного произошёл утром 28 мая рядом с польской деревней Дубиче-Церкевне у Беловежской пущи. По информации командования, нелегальный мигрант нанёс солдату тяжёлое колотое ранение в живот.