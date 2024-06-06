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6 июня, 18:39

Польский солдат умер в больнице после ранения мигрантом на границе с Белоруссией

Польский солдат, которого мигрант ранил ножом на границе с Белоруссией, умер в больнице. Об этом сообщили в объединённом командовании ВС республики в соцсети Х.

"С прискорбием сообщаем вам, что получивший ножевое ранение солдат 1-й бронетанковой бригады скончался во второй половине дня 6 июня в Военно-медицинском институте в Варшаве, окружённый поддержкой семьи и солдат", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент с нападением на польского военного произошёл утром 28 мая рядом с польской деревней Дубиче-Церкевне у Беловежской пущи. По информации командования, нелегальный мигрант нанёс солдату тяжёлое колотое ранение в живот.

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Ранее Life.ru писал, что Варшава выделит более 370 миллионов долларов, чтобы укрепить заграждение на границе с Белоруссией. Над проектом укрепления стены трудятся польские инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. По задумке поляков, после модернизации забор должен стать непроходимым для мигрантов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Наталья Исакова
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