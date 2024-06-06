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6 июня, 19:13

Шольц анонсировал ужесточение в Германии наказания за исламистские нападения

Канцлер Германии Шольц: В ФРГ ужесточат наказание за исламистские нападения

Немецкие власти ужесточат ответственность за исламистские и политически мотивированные нападения. Таким образом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего правительственного заявления в парламенте страны по поводу текущей ситуации с безопасностью в ФРГ прокомментировал произошедшее 31 мая нападение афганца Сулеймана Атаи на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера.

Напомним, что происшествие случилось во время митинга правого движения PAX Europa в городе Мангейме. В результате инцидента шесть человек вместе с жертвой нападения получили ранения, в том числе и полицейский, который впоследствии скончался.

В связи с этим глава немецкого правительства заявил, что Берлин очень серьёзно относится к подобному. По его словам, государство ужесточит наказание за такие нападения.

Канцлер назвал возмутительным, что эти преступления совершают беженцы. Он считает, что таких надо депортировать, даже если они прибыли в Германию из Афганистана или Сирии.

"Преступникам и террористам здесь не место. В таких случаях интересы Германии в обеспечении безопасности перевешивают интересы преступника в защите", — сообщил Шольц.

Он подчеркнул, что в настоящее время правительство и МВД страны проверяют возможность по ужесточению законодательства в этом направлении. Помимо этого, политический деятель предложил расширить зоны, где запрещено ношение оружия.

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Ранее Life.ru писал, что Шольц прокомментировал нападение на основного кандидата в депутаты Европарламента от Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке, произошедшее в начале мая текущего года. Немецкий канцлер заявлял, что подобные инциденты несут угрозу демократии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алексей Соловьёв
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