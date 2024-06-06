Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению возможной атаки.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил Гусев в телеграм-канале.